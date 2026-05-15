MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。5月11日（月）の放送では、ゲストにみうらじゅんとアルコ＆ピースの平子祐希が登場。結婚20年目を迎えるという平子が、一風変わった夫婦円満の秘密を明かした。【映像】平子が語る独特な夫婦円満の理由番組では、結婚して20年目を迎えるなかでも夫婦仲が良いという平子の話に。しかし平子は、