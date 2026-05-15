・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３７２．９３（＋４７．５８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４４５６．２６（＋３１９．４５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８０８２．２７（＋７４．３０） ・ロシア・ＲＴＳ １１４４．７２（－１２．４８） 出所：MINKABU PRESS