・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝１０１．１７ドル（＋０．１５ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４６８５．３ドル（－２１．４ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝８４９１．２セント（－３９７．６セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６４７．００セント（－１８．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝