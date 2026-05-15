１４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３７０．２６ドル高の５万００６３．４６ドルと反発し、５万ドル台を回復した。ＡＩ向け半導体の「Ｈ２００」に関して中国企業約１０社への販売を米政府が許可したと伝わり、エヌビディア＜NVDA＞が買われた。決算発表を行ったシスコ・システムズ＜CSCO＞が急伸したことも株価指数の押し上げに寄与した。ナスダック総合株価指数は最高値を更新した。 キャタピラー＜CAT＞や