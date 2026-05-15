ＧＯが６月１６日付で東証グロース市場に新規上場する。上場に際し、３６９３万６９００株の売り出しを実施するほか、需要状況に応じ上限３５４万６０００株のオーバーアロットメントによる売り出しも予定する。売出価格決定日は６月８日。主幹事は野村証券。同社はタクシー事業者に向けた配車システムの提供などを手掛ける。 出所：MINKABU PRESS