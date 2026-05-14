「ユウショウコバヤシ（yushokobayashi）」のデザイナー小林裕翔が、PUFFY結成30周年を記念し公開された「これが私の生きる道（ビジュR ver.）」のミュージックビデオの衣装をデザインした。同衣装は、5月13日にLINE CUBE SHIBUYAで開催されたライブ「PUFFY 30th Anniversary Live『One Night “Birthday” Carnival』」で着用された。【画像をもっと見る】今回の制作は、スタイリストの神田百実から依頼を受けて実現した。デ