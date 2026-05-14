「ストーンアイランド（Stone Island）」が、2026年秋冬コレクションでシーズンレスで着用できる新ライン「NO SEASONS」を始動する。国内では10月から直営店や公式オンラインストアなどで取り扱う。【画像をもっと見る】新ラインは、ブランドの顧客にシーズンを問わず着用できるより普遍的なウェアを届けることを目的に始動。第1弾は、マッシモ・オスティ（Massimo Osti）時代のストーンアイランドのアーカイヴから着想を得た