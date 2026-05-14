パリを拠点とするフランス発ジュエリーブランド「ラ・レフレクション（La Réflexion）」が、日本で初となるポップアップを阪急メンズ東京 6階のセレクトショップ「ガラージュ D.エディット（GARAGE D.EDIT）」で開催する。期間は5月27日から6月2日まで。【画像をもっと見る】ブランド名の「レフレクション」は、フランス語で「反映」や「思索」を意味し、「身につける人それぞれの生き方を映し出すこと」をコンセプトにフ