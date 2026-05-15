発明家・実業家のドクター・中松氏（97）が15日までに、自身のXを更新。「五人の名医に診察を受けた」とし、健在ぶりをアピールするように近影を公開した。【写真】「五人の名医に診察を受けた」近影を公開し、健在ぶりをアピールしたドクター・中松氏14日の投稿で「本日は病院で五人の名医に診察を受けた。『血液検査の結果は鉄人らしい素晴らしい数値！』と太鼓判を押されたことをご報告します」と伝えた。続けて「98歳ド