お笑いコンビのEXIT・りんたろー。（40）が、15日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に出演。第2子誕生を生報告した。【写真】「素敵な写真」第2子誕生のEXIT・りんたろー。＆本郷杏奈、長女を抱いた親子3ショットオープニングトークでMCの麒麟・川島明（47）が「ちょっとめでたいニュースが飛び込んで参りました」と切り出し、「りんたろー。さん、先月第2子となる女の子の誕生おめでとうございます」と祝福