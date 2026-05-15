◇米女子ゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第1日（2026年5月14日オハイオ州マーケィーワーCC＝6416ヤード、パー70）第1ラウンドが行われ、ツアー2勝の竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）が5バーディー、1ボギーの4アンダー66をマークし、韓国勢2人と並んで首位で発進した。原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）、桜井心那（22＝王子ホールディングス）、西郷真央（24＝島津製作所）が1アンダ