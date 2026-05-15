きょう15日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』（後9：00）の見どころが、このほど紹介された。【画像】&TEAMにPUFFY…わくわくが止まらない出演者ラインナップ8月11日に35年ぶりとなる武道館公演が決定している爆風スランプが、30年ぶりのMステ出演。名曲「大きな玉ねぎの下で」を37年ぶりに披露する。「大きな玉ねぎの下で」は1985年11月にリリースされた爆風スランプ2枚目のオリジナルアルバム『しあわせ』