確定した刑事裁判をやり直す再審制度に検察官の抗告＝不服申し立てを原則禁止する規定などを盛り込んだ刑事訴訟法の改正案が15日朝、閣議決定されました。近く、国会での本格的な議論がはじまることとなります。再審制度をめぐっては、規定が少ないことや再審開始決定に対する検察官の抗告などによりえん罪被害が長期化しているといった指摘があがっていました。法務省は専門家らによる議論を踏まえた改正案を作成し、3月下旬から