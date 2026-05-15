米中首脳の国賓晩餐会が行われた14日、北京の人民大会堂の外を歩くルビオ米国務長官/Evan Vucci/Reuters（CNN）ルビオ米国務長官は14日、中国・北京で行われた米中首脳会談後、米国の台湾問題に関する政策は「変わっていない」と述べた。ルビオ氏は、中国側はこの問題を「常に」提起するとしたうえで、「我々は常に自らの立場を明確にしている」と語った。ルビオ氏は北京で行われたNBCニュースとのインタビューで、「我々の見解で