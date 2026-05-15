中道改革連合は、皇族数の確保策をめぐり、党の統一見解を決定し、15日に与野党各党が参加して開かれる全体会議で表明する。立憲民主党と公明党という2つの政党の衆院議員が合流して結成された党内は、安全保障政策や皇室観などをめぐって意見の隔たりも見られる。今回、立憲民主党出身者が反発するなど、党内の取りまとめでは難航もしている。党内の状況、そして取りまとめに向けた舞台裏などについて、関係者への取材を通じて迫