阪神は１４日に甲子園で一軍全体練習を実施。１５日の広島戦（甲子園）で先発予定の大竹耕太郎投手（３０）は、キャッチボールやランメニューで最終調整した。９日のＤｅＮＡ戦（甲子園）から中５日での登板となるが、「気持ちとしては普段通り。中５日でもより良い登板になるように考えてトレーニングメニューを付け加えたり減らしたりしてきました。やるべきことに集中してやるのみだと思っています」と冷静に語った。前回