本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦で3勝目を挙げた。登板中、米中継に映った愛犬デコピンが話題沸騰。米ファンをも魅了している。4-0の6回2死一塁。マウンド上の大谷が突如、球審に何かをアピールした。靴紐がほどけてしまったようだ。結び直す様子が中継されると、靴ベロに愛犬デコピンの顔がプリントされていた。ドジャース地元局「スポーツネット・