吉岡里帆と奈緒がダブル主演を務める映画『シャドウワーク』より、新キャストとして北村匠海、原嘉孝（timelesz）、清水尚弥らの出演が発表。あわせて、ティザーポスタービジュアルと特報映像2種も解禁された。【動画】異様な空気の正体に迫る『シャドウワーク』特報「サスペンス編」本作は、女性たちを救うはずのシェルターを舞台としたクラ本作は、女性たちを救うはずのシェルターを舞台にしたクライム・サスペンス。佐野