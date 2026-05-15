鈴木京香主演映画『キリコのタクト〜YELL〜』の公開日が10月2日と決まった。また、追加キャストとして、藤原大祐、小泉今日子の出演が発表された。【写真】映画『キリコのタクト〜YELL〜』ムビチケカードが発売決定いきものがかりのヒット曲「YELL」をモチーフにした本作は、伝説の音楽教師と悩める若者たちとの絆と愛を描く物語。神奈川県厚木市の市制70周年記念事業のひとつとして、「YELL」のミュージックビデオの撮影地で