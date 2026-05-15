モナキの4人が、6月24日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2501号スペシャルエディション（マガジンハウス）の表紙に登場する。【写真】モナキ、2500人のファンに見守られメジャーデビュー！4月にリリースしたデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」関連の動画で大バズり中のモナキ。純烈の弟分として結成され、それぞれのメンカラのカラージャケットでの王子感漂う、王道コーラス・グループとしての姿が印象的な