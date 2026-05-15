「え、それもダメなの！？」ディズニーパークの持ち込みルールをめぐり、SNSで驚きの声が広がっています。 最近は安全対策や混雑対策の強化により、入園時のチェックが厳しくなるケースもあるようで、“普段使いしているアイテム”が止められたというレポートも話題に。特に大型タンブラーや撮影機材など、「普通に持って行きそうな物」が注目されています。 巨大タンブラーが話題に