筆者の話です。1ヵ月前から入っていた保健指導の仕事の前日に長男の急な発熱──身近に頼れる人は居らず、病気の長男をみてくれそうな人は義母しか思いつきませんでした。義母が滞在中に困らない様、準備をして家を出た私ですが、帰宅後に待っていたのは想定外の言葉でした。 長男の発熱、迫られる選択 長男が幼稚園児だった、ある日の朝、まだ寝ている長男を起こそうと顔を見ると、うっすらと紅潮しており発熱している