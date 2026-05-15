◆米女子プロゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第１日（１４日、オハイオ州マケテワＣＣ＝６４２３ヤード、パー７０）竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が５バーディー、１ボギーの４アンダー６６をマークし首位発進した。桜井心那（王子ホールディングス）、原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）、西郷真央（島津製作所）が６９で回り、トップと３打差の９位につけた。渋野日向子（