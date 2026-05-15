モデルでタレントの益若つばさ（４０）が息子とのツーショットを公開し、話題になっている。１５日までに自身のインスタグラムを更新し、「息子と表参道行ったり映画観たりコインゲームしたり(めっちゃ当たった)な日。」とつづった益若。トレーナー姿の息子とピースサインをして写真に収まったほか、淡いピンクの全身コーデを披露するなどし、「休日は美容液多めのベースに日焼け止めしてぽわんとピンクチークしてと時短メイク