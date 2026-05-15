米中首脳会談が開かれる時期に合わせ、イランが封鎖中のホルムズ海峡で一部の中国関連船舶の通航を許可した。イランのファルス通信など現地メディアは14日（現地時間）、イラン当局の決定に従い、前夜から中国関連の船舶がホルムズ海峡を通過し始めたと報じた。今回の措置は王毅中国外相と駐イラン中国大使の外交的努力による結果で、イラン側は「両国の戦略的パートナーシップ関係に基づき通航が実現した」と明らかにした。通航の