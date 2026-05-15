【カイロ共同】内戦が続くイエメンの暫定政権側と親イラン武装組織フーシ派側が14日、計1600人以上の捕虜釈放で合意した。ヨルダン首都アンマンで合意文書に署名した。AP通信などが報じた。イエメン内戦は2015年ごろに始まり、フーシ派が首都サヌアを含む北部の大部分を支配。暫定政権は南部アデンを拠点としてきた。