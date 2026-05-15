【ワシントン共同】米海兵隊のスミス司令官は14日の下院軍事委員会の公聴会で、対イラン軍事作戦の一環で日本を拠点とする海兵隊の即応部隊などが中東に展開したことについて「率直に言ってその穴は埋められていない」と述べた。軍事作戦が続く中、インド太平洋地域での米軍の抑止力低下に一部で懸念が出ている。米軍は沖縄駐留の即応部隊、第31海兵遠征部隊（31MEU）を中東に派遣。米海軍佐世保基地（長崎県佐世保市）配備の