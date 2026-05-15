生まれつき視覚障害と聴覚障害を二重に持つ「盲ろう」の状態で生活を送る4歳のいのりちゃん。人工内耳という聴覚を獲得するための装置を着け、オーブントースターの音を感じて体を動かす動画が20万回再生を越え、自身や家族が障害を抱える方からのコメントも寄せられました。光も音も届かない娘の世界を心配していた母親が、「障害児育児は”かわいそう“ではない」という思いでSNS発信をするようになった背景を、投稿者さんに聞