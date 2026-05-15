恋愛バラエティー番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が、15日までに自身のブログを更新。ATMで起きた“まさかの失敗”を明かし、ファンの笑いを誘っている。【写真】「お受取りください」表示されたATM画面を公開13日に「信じられないくらいバカなことをしてしまった…」と題してブログを更新した桃は、「さっき、現金が欲しいなーと思って、お金を下ろそうと思って」と切り出し、「ATMで5万円おろそ