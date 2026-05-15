15日午前8時23分ごろ、茨城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、茨城県の水戸市、日立市、ひたちなか市、茨城鹿嶋市、潮来市、それに鉾田市です。【各地の震度詳細】■震度1□茨城県水戸市日立市