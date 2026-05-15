BTSが、サッカーW杯北中米大会決勝戦のハーフタイムショーの舞台に立つ。マドンナ、シャキーラと共演する。グローバル・シチズンと国際サッカー連盟（FIFA）は14日「BTSは7月19日に米国ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われる決勝戦ハーフタイムに共同ヘッドライナーとして出演する」と明かした。W杯でハーフタイムショーが行われるのは、今回が初めて。スーパーボウルのハーフタイムショーなどが定着している米国