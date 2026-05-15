小型トラックの伝統モデルが進化三菱ふそうトラック・バスは、2026年5月14日に開幕した「ジャパントラックショー2026」において、改良型「キャンター」を一般向け大型イベントとして初公開しました。【カラフルな車両も!?】これが、公の場で初展示された改良型「キャンター」です（写真）今回の改良はフルモデルチェンジではなく、燃費性能やデジタル装備を中心とした、実用性重視のアップデートが特徴です。改良型キャンタ