リクルートが運営する旅行情報サイト「じゃらんニュース」は、全国の20〜50代（1089人）を対象に「一日遊べる温泉テーマパーク」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：箱根小涌園ユネッサン（神奈川県）2位は、神奈川県にある「箱根小涌園ユネッサン」でした。季節や天気を問わず楽しめる全天候型の温泉アミューズメントパークで、ワイ