金沢市で15日未明、乗用車が道路沿いの木にぶつかり、炎上する事故がありました。乗っていた20代の男性2人が病院に運ばれましたが、意識はあるということです。15日午前3時半ごろ、金沢市御所町で、道路を走っていた乗用車が反対車線を超えて木にぶつかり、炎上しました。火はおよそ30分後に消し止められ、乗用車に乗っていた20代の男性2人がけがをして病院に搬送されました。消防によりますと、搬送時、2人はいずれも意識はあった