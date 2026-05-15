ばんばんざいの元メンバーでYouTuberの流那さんは5月14日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを訪れた際の写真を公開しました。【写真】滞在1時間半のディズニーショット「かわいいー！！！」流那さんは「滞在時間1時間半のディズニー それでもめっちゃ楽しめた 途中土砂降り それもまた思い出」とつづり、6枚の写真を公開。白いキャップにデニムのサロペットを合わせたコーディネートで、パークを満喫するかわいらしい