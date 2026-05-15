「帰るよって声かけたらちゃんと集まって来るうちの牛たち可愛い」【写真集】呼んだら集まってくる…賢く可愛い牛たちとその様子（動画アリ）そんな呟きと共に披露された映像が、X上で多くのユーザーを和ませた。30秒ほどの動画では、10数頭の牛がのんびりと放牧されている。最初はそれぞれが好きな場所で草を食んだりしているようだが、「帰るよ」という男性の声が響くと、牛さんたちは「うん？」と振り返り、一斉に移動を始める