元プロテニスプレーヤーの伊達公子さんが１３日、自身のインスタグラムに新規投稿。自宅のリビングを公開し、３０数年使っているソファをアップした。大きな窓からの景色が映える広々としたリビング。その中でテーブルとソファが爽やかにマッチしている。伊達さんは「いい季節！ソファカバーを夏仕様の白に」とつづった上で、「ソファは２０歳か２１歳の頃に買ったので３０数年。ベースの生地は一度張り替えたり、カバーは３種