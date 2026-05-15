広島の高太一投手（２４）がリリーフとしての立場を確立しつつある。開幕２軍スタートだったが、４月８日に１軍昇格を果たすと、初登板から１２試合連続無失点を継続中。直近は試合の勝敗を左右する終盤の重要な局面でも起用され始めた。頼もしさを増す大卒３年目左腕。その好調の要因と、リリーフとしての理想像とは−。修羅場をくぐり抜け、また一つ経験値は積み上がった。福井で行われた１３日の巨人戦。最終的に延長十二回