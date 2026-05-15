前連載を単行本化した『この味もまたいつか恋しくなる』のドラマ化が決まり、活躍が目覚ましい作家・燃え殻さんが、週刊女性にまた帰ってくる。次号からのスタートを記念して、新連載のテーマについて語ってもらった。【写真】主演は高橋一生！ドラマ化が決まった話題の新作タイトルは「どんな人生にも名ゼリフはある」家族や友人、仕事相手の何げないひと言、あるいは、喫茶店で隣の席から聞こえてきた他人の会話。日常の中で