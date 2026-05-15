セ・リーグ２位の阪神はここまで２２勝１５敗１分けと、順調に白星を重ねている。特筆すべきは今季３８試合を戦い、いまだに無得点試合が一度もない点だ。球団では１９８６年に６８試合連続得点を記録しており、３８試合連続得点は４０年ぶりになっている。なぜ、零封負けがないのか−。４人の選手の証言を元に、しぶとく１点を重ねられる要因をひもといた。重苦しい空気が漂っても、スコアボードに９個のゼロは並ばない。阪神