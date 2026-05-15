一日の良いスタートを切るための習慣は何か。書評家の印南敦史さんは「朝のルーティンは“無意識の充実感”が得られ活力になる。僕は6時半ごろに起きたら、ベッドのなかで読書をした後、洗顔したら、刺激的な酸味で頭がシャキーンとする飲み物をグラス一杯飲む」という――。※本稿は、印南敦史『先のばしをなくす朝の習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kivoart※写真はイメージです - 写真＝iStoc