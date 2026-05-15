義父の遺産として、1億円近い預貯金や不動産を受け取る可能性があると聞くと、相続税がどれくらいかかるのか不安になる方は多いでしょう。相続では、財産の金額だけでなく、誰が相続人になるのか、どの制度を使えるのかによって税負担が変わります。 本記事では、義父の遺産相続で確認したいポイントと、今から検討できる節税対策について解説します。 義父の遺産は誰が相続できる？ まず相続人を確認しよう 義父