家賃を抑えて住まいを探すとき、UR賃貸住宅や都営住宅を候補に入れる人は少なくありません。どちらも公的なイメージがあり、一般的な賃貸住宅より費用を抑えられそうに感じる方もいるでしょう。しかし、名前は聞いたことがあっても、具体的な違いや選ぶときの注意点までは分かりにくいものです。 そこで本記事では、UR賃貸住宅と都営住宅の違いや選び方について解説します。 URと都営住宅は同じ安い賃貸では