子どもの入学祝いとして、少し特別感のある万年筆を贈りたいと考える方は少なくありません。ボールペンやシャープペンとは違い、万年筆には「長く使うもの」という印象があります。 その一方で、店頭で価格を見て「思っていたより高い」と感じることもあるでしょう。では、万年筆は昔と比べて本当に高くなっているのでしょうか。 本記事では、価格が上がっている理由や、子どもへの贈り物として選ぶ際の