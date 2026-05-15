東京を中心に不動産価格が高止まりしている。住宅コンサルタントの寺岡孝さんは「この高騰は1980年代のバブルとは構造的に異なり、価格が大きく下がることは期待できない。そのため、マイホームの購入を待っても有利にはならないだろう」という――。写真＝iStock.com／kokoroyuki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kokoroyuki■下がるタイミングを待っていても無駄「ここまで高いなら、いずれ下がるはずだ」住宅購入を検