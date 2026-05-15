人は第一印象が肝心。本当はそうでなくても「遊んでそう」と思われたら、そのイメージを刷新するのはなかなか難しいものです。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者へのアンケートを参考に「女性に『遊んでそう』と思われる言動」をご紹介します。【１】会ったばかりの女性を「ちゃん」付けで呼ぶ。「なんか馴れ馴れしくてイヤ。いかにも軽そう」（２０代女性）というように、女性からのウケはイマイチ。親近感を出すために「ちゃ