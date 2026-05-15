揺るぎない「自分ルール」を敷いて、女性をリードしたがる男性は多いもの。しかしその強引さが仇となり、愛する彼女を不快な気分にさせていないかどうか、あらためて検証したほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「何様なの!?思わず耳を疑った俺サマ彼氏のセリフ」をご紹介します。【１】相談に乗ってほしいのに「仕事が忙しいんだから勘弁してくれ」「そう言えば逃げられる