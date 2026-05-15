◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・ジャイアンツ戦のスタメンを外れた。打者としては２試合連続の“休養”で、２試合続けて先発から外れたのは真美子夫人の出産に立ち会うために「父親リスト」入りして欠場した２５年４月１８〜１９日（同１９〜２０日）を除けば、ドジャース移籍後で