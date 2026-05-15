マリナーズのＣ・ローリー捕手（２９）が１４日（日本時間１５日）、右腹斜筋の張りのため１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りした。メジャー６年目で自身初のこととなった。ＭＬＢ公式サイトによると、ローリーは約２週間前から痛みを抱えていたようで、前日１３日（同１４日）の敵地・アストロズ戦で症状が悪化。９回の守備から途中交代していた。今後、本拠地のシアトルで精密検査を受ける予定のため、球団は現時点で復帰時