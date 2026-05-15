日産車とユースカルチャーに焦点を当てたファンイベント「CARS and COFFEE #3. NISSAN」を5月19日（火）に開催 イベントのテーマは日産車 自動車Webメディア『KURU KURA（クルクラ）』は、2026年5月19日（火）、東京・芝大門の日本自動車会館にて、クルマのユースカルチャーに焦点を当てたファンイベント「CARS and COFFEE #3. NISSAN」を開催します。第3回となる今回のテーマは、世代を超